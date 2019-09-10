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Federasyon Başkanı’ndan Zanaatkarlar’a övgü

Necmettin Uzun’un Oto Tamirciler Esnaf Odası’nda gösterdiği başarılı performansını Kooperatif Başkanlığı’nda da göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Federasyonu Başkanı Özcan Saraçoğlu, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası üyelerinin başarılı ve çalışkan bir başkana sahip oldukları için şanslı olduklarını kaydetti.

Federasyon Başkanı’ndan Zanaatkarlar’a övgü

Necmettin Uzun’un Oto Tamirciler Esnaf Odası’nda gösterdiği başarılı performansını Kooperatif Başkanlığı’nda da göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Federasyonu Başkanı Özcan Saraçoğlu, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası üyelerinin başarılı ve çalışkan bir başkana sahip oldukları için şanslı olduklarını kaydetti.

10 Eylül 2019 Salı 22:31
Federasyon Başkanı’ndan Zanaatkarlar’a övgü

Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu Başkanı Özcan Saraçoğlu, S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Necmettin Uzun’un Oto Tamirciler Esnaf Odası’nda gösterdiği başarılı performansını Kooperatif Başkanlığı’nda da göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Federasyonu Başkanı Özcan Saraçoğlu, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası üyelerinin başarılı ve çalışkan bir başkana sahip oldukları için şanslı olduklarını kaydetti.

Özcan Saraçoğlu daha sonra kooperatifte şuanda gelinen çalışmalar hakkında Necmettin Uzun ve Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi Halit Bölükbaş’tan bilgi aldı. Saraçoğlu, yeni sanayi sitesinin Türkiye’de örnek bir site olacağından hiç kuşkusunun olmadığını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun ise, Ankara ile Çorum arasında köprü olan Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu Başkanı Özcan Saraçoğlu’na teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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