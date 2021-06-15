Feci kazada anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ankara- Eskişehir karayolunun Temelli mevkiinde yaşanan feci trafik kazası, Çorumlu aileyi yok etti. Eskişehir yönüne giden Çorum Alaca nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İrfan İnanlı idaresindeki 16 ALZ 879 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yan yolda park halinde bulunan 06 PSL 56 plakalı TIR'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın içerisindekiler şiddetli şekilde darbe aldılar. Kazada, sürücü ve kızı Seda (2) yaralanırken, eşi Esra ve oğlu Aybey Taha İnanlı (6) hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan küçük kız da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Çorumlu ailenin yaptığı kaza başta yakınları olmak üzere herkesi üzüntüye boğarken, anne, oğlu ve kızının cenazeleri ikamet ettikleri Bursa'ya gönderildiği öğrenildi. (İHA)

