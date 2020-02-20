Feci kaza, hafif ticari araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum kara yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oray Yamankaya (29) idaresindeki 06 FN 6903 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen F.A.'nın kullandığı 42 GB 013 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Oray Yamankaya hayatı kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan M.O.'yü (22) itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yamankaya'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.