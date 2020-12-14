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Fazlı Gündoğan vefat etti

Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Aydın'da ikamet eden Emekli Mili Eğitim personeli Fazlı Gündoğan vefat etti.

Güncel 14.12.2020, 22:40
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Fazlı Gündoğan vefat etti

Çorum'un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Aydın'da ikamet eden Emekli Mili Eğitim personeli Fazlı Gündoğan vefat etti. Alınan bilgiye göre Fazlı Gündoğan'ın cenazesi Aydın'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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