“Faturaların yüksek gelmesinin açıklaması olmalı”

“GEÇİCİ OLARAK FON VE VERGİLER KALDIRILMALI”

Türkiye genelindeki 2 milyondan fazla esnaf ve sanatkarı temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğalgaz faturalarının oldukça yükselmesi ile birlikte işyeri kapalı olan çoğu esnaf ve sanatkarın bu faturaları ödemekte güçlük çektiğini ifade ederek, “Bu dönemde elektrik, doğalgaz faturalarında geçici olarak indirime gidilmeli. Genelge ile ve iş yapamadığı için bu dönemde iş yeri kapanan esnaf işyerinin kırasını ödeyemezken, işten çıkarılan işsiz 10 binlerce insan geçim derdinde iken son gelen faturalar insanlarımızı kara kara düşündürüyor. Yaklaşık 45-50 gündür işten çıkan işçi ve işyeri kapalı olan esnaf ve sanatkar bu fatura bedellerini nasıl ödeyecek? Bu sorunun kısa sürede ortadan kalkması için Enerji fonu, TRT payı ve Elektirk Tüketim vergileri geçici olarak kaldırılmalı. En önemlisi konut, ve sanayide uygulanan fiyatların üzerinde esnafımıza elektrik tarifesi uygulanmakta. Yüksek tarifeden ödeme yapan esnafın faturalarında indirime gidilerek esnafımıza ve işsizlere bu zor dönemde yardımcı olunması herkesi mutlu edecektir” diye konuştu.