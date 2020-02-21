“Faturalar esnafın canını yakıyor”

Elektrik faturalarını ödeyemeyecek durumunda olan Yukarı Sanayi Sitesi esnafından gelen şikayetler üzerine esnafı ziyaret edip sorunlarını dinlediklerini anlatan Savurgan, elektrik fiyatlarına gelen zamların, işleri ham madde fiyatları zamlarından dolayı daralan esnafın imalat maliyetlerini artırarak durma noktasına getirdiğini dile getirdi.

Saadet Partisi olarak esnafın mağduriyetine seyirci kalamayacaklarını belirten Osman Savurgan, “Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında, yükselen enerji fiyatlarının enflasyon artışlarını ekonomik sıkıntıları daha da tetikleyeceği kaçınılmazdır. Tüm koşullar göz önünde bulundurulduğunda sanayide artış gösteren maliyetlerinin esnafının rekabet gücünü olumsuz etkilediği görülmektedir. Esnafın güçlenmesi için enerji fiyatlarına yapılan zamlardan vazgeçilmelidir.

Sorunların temelinde hükumetin yanlış enerji politikaları yatmaktadır. Bugüne kadar uygulanan özelleştirme ve serbestleştirme politikalarından vazgeçilmelidir, faturalar üzerindeki, TRT Payı, kayıp kaçak bedeli, dağıtım bedeli gibi usulsüz kalemler kabul edilir değildir. Devletin sanayi elektriğine, KDV ve elektrik tüketim vergisine %50 indirim yapmasını Saadet Partisi olarak esnafımız adına talep ediyoruz. Ülkemiz yenilenebilir enerji oranı bakımından dünyada önemli bir noktada yer almaktadır. Güneş, Rüzgar, Jeotermal gibi oldukça zengin enerji kaynaklarına sahip olmasına karşın bu kaynakların kullanım potansiyeli gerektiği ölçüde gerçekleşmediği görülmektedir. Saadet Partisi olarak yenilenebilir enerjide ki yatırımların teşvik ve desteklenmesini gerekli ve öncelikli bulmaktayız dedi.” (Haber Merkezi)