“Fatura” eylemi 

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ülkemizde son dönemde faturalarda yaşanan fahiş zamlar nedeni ile 81 ilde eş zamanlı olarak bir eylem düzenleneceğini duyurdu.

Mehmet Tahtasız yaptığı açıklamada; “Ülkemizde son günlerde doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan fahiş zamlar, halkımızın düştüğü zor durum ve ekonomik buhran konusunda partimiz tarafından ülke genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapılacaktır. Çorum İl Örgütümüzün basın açıklaması 9 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de Kadeş Barış Meydanında yapılacaktır. Basın açıklamasına tüm partililerimiz ve halkımız davetlidir” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

