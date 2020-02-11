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Fatura dolandırıcılığı: 3 tutuklama

İnternet bankacılığı üzerinden 100 TL ve üzerindeki cep telefonu faturalarını tespit edip ödedikten sonra, fatura sahiplerini arayarak yanlışlıkla ödediğini söyleyerek 418 kişiyi dolandıran 8 kişi, Bartın dahil 5 ilde yapılan operasyonla yakalandı. Dolandırıcılardan mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 3’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. 

Fatura dolandırıcılığı: 3 tutuklama

İnternet bankacılığı üzerinden 100 TL ve üzerindeki cep telefonu faturalarını tespit edip ödedikten sonra, fatura sahiplerini arayarak yanlışlıkla ödediğini söyleyerek 418 kişiyi dolandıran 8 kişi, Bartın dahil 5 ilde yapılan operasyonla yakalandı. Dolandırıcılardan mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 3’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. 

11 Şubat 2020 Salı 18:59
Fatura dolandırıcılığı: 3 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, 418 kişinin önce cep telefonu faturalarını ödeyen, ardından fatura sahiplerini arayarak fatura bedellerini alan ve ödedikleri faturaları da iptal ettiren 8 zanlı, Bartın, Ankara, Samsun, Kayseri ve Çorum'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 
Dolandırıcılık şebekesi üyeleri, internet bankacılığı üzerinden 100 TL ve üzerinde cep telefonu faturalarını tespit eden şüpheliler, cep telefonu faturaları ödendikten sonra vatandaşları arayarak, “Cep telefonu faturanızı yanlışlıkla ben ödedim. İade yapar mısınız? dedikten sonra verdikleri İBAN numarasına iade sağladı. Şüpheliler daha sonra cep telefonu firması ve bankayı arayarak ödedikleri faturayı iptal ettirdi. Şüpheliler bu yolla 418 kişiyi yaklaşık 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi. 
İhbarın ardından harekete geçen Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube edipleri M,Ç.T, B.A.Y ve G.Y isimli şahısları Ankara ilinde, S.K isimli şahsı Samsun ilinde, B.Ö isimli şahsı Kayseri ilinde, 0,S isimli şahsı Çorum ilinde, V.S. ve F.Ö isimli şahısları da Bartın’da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından F.,Ö. isimli şahıs emniyette serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli şahıs Bartın Adliyesine sevk edildi. , V.S. isimli şahsın savcılık tarafından serbest bırakıldığı soruşturmada, 6 şüpheli hakim karşısına çıkartıldı. Mahkemede M.Ç.T, B.Ö ve S.K isimli şahıslar tutuklanırken, B.A.Y, G.Y. ve O.S isimli şahıslar da yurt dışı çıkış yasağı konarak serbest bırakıldı. 

(İHA)

Son Güncelleme: 11.02.2020 19:01
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