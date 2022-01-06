Fatma Yalçınkaya unutmadı
YAZILIKAYA Yayın Kurulu Üyesi Fatma Nilüfer Yalçınkaya, dostu Mehmet Yolyapar’ın doğum gününü unutmadı. Fotoğtafta (soldan sağa) Selda Fındık, Mehmet Yolyapar, Fatma Nilüfer Yalçınkaya ve Aliye Öncel, pasta kesmeden önce görülüyor. (Volkan SINAYUÇ)
Güncel 06.01.2022, 22:37 06.01.2022, 22:55
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