Fatma Ümran Argut vefat etti 

İlimizin tanınmış ülkücü milliyetçi siyasetçilerinden Nihat Argut’un annesi, Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Alperen Argut'un babaannesi olan Fatma Ümran Argut yaşlılığa bağlı sebeplerden önceki gün vefat etti.

Fatma Ümran Argut’un cenazesi saat 14.00'de Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Argut ailesinin yanısıra Baro Başkanı Kenan Yaşar, Baro yönetici ve üyesi avukatlar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, eski İl Başkanları Fahri Azkur, Orhan Polat, Fatih Mehmet Arslan, Mehmet Akif Aras, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Türk Büro Sen Şube Başkanı Sami Çam, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

