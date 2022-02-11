Fatma Onan vefat etti

Çorum’da bir süredir astım kaynaklı olarak tedavisine devam edilen merhum eğitimci Öcal Onan’ın eşi Fatma Onan, bu süreçte yeni tip koronavirüs salgınına yakalandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Fatma Onan sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Fatma Onan’ın cenazesi yarın (12 Şubat 2022 Cumartesi) hastaneden alınarak Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

