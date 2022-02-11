Fatma Onan vefat etti
Zafer Partisi İl Başkanı emekli öğretmen Bedii Onan ile Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem Çorum Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan’ın annesi Fatma Onan (81) hayatını kaybetti.
Güncel 11.02.2022, 19:15
12
Çorum’da bir süredir astım kaynaklı olarak tedavisine devam edilen merhum eğitimci Öcal Onan’ın eşi Fatma Onan, bu süreçte yeni tip koronavirüs salgınına yakalandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Fatma Onan sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Fatma Onan’ın cenazesi yarın (12 Şubat 2022 Cumartesi) hastaneden alınarak Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
3°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Gençlerbirliği
|23
|29
|10. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|11. Boluspor
|20
|27
|12. Tuzlaspor
|21
|27
|13. Keçiörengücü
|22
|27
|14. Menemen Belediyespor
|22
|26
|15. Bursaspor
|22
|24
|16. Kocaelispor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. Arsenal
|22
|39
|6. M. United
|23
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Southampton
|23
|28
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Leicester City
|21
|26
|13. Crystal Palace
|23
|25
|14. Brentford
|24
|23
|15. Leeds United
|22
|23
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11