Fatma Onan toprağa verildi
Dün hayatını kaybeden Zafer Partisi İl Başkanı emekli öğretmen Bedii Onan ile Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem Çorum Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan’ın annesi Fatma Onan’ın (81) cenazesi bugün toprağa verildi.
Bir süredir astım kaynaklı olarak tedavisine devam edilen merhum eğitimci Öcal Onan’ın eşi Fatma Onan, bu süreçte yeni tip koronavirüs salgınına yakalanmış ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.
Fatma Onan’ın cenazesi bugün hastaneden alındıktan sonra Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
Merhumenin cenazesine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Ercan Daşdan, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, BTP İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, TDP İl Başkanı Engin Erenler ile çok sayıda yurttaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)
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