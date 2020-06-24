Fatma Önal defnedildi

Alınan bilgiye göre Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli Üçköylü İsmet Önal’ın eşi, öğretmen Çiğdem Kocabıyık ve Cem Önal’ın annesi olan Kuşsaraylı Koca Mıstık’ın kızı Fatma Önal hayatını kaybetti.

Fatma Önal’ın cenazesi öğlen saatlerinde Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde düzenlenen törenin ardından Kuşsaray Köyü’ne götürülerek toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)