Fatma Nur & Davut çifti dünyaevine girdi

Kayalı ve İbiş ailelerinin mutlu gününde Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Türk Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Türk Diyanet-Sen Şube Başkanı Tuygun Hoşnut, TÜRKAV İl Başkanı İlyas Gül, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bursa Karacabey Devlet Hastanesi’nde psikolog olarak görev yapan Fatma Nur ile Siirt’te İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Davut İbiş çiftinin Çırağan Düğün Salonu’ndaki düğününe katılan davetliler ömür boyu mutluluk ve iki cihan saadeti dileklerini iletti.

(Murat SARIKOCALAR)

