Fatma Gülşah Çataroğlu avukatlık bürosunu açtı

Av. Çataroğlu, ÇORUM HABER eski Haber Müdürü Av. Tugay Afat ile birlikte Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar 6. Sokak Fırat Apartmanı No: 2/1 Kat:1 (Adliye karşısı) adresinde bulunan büroda hizmet vermeye başladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2014 yılında bitiren daha sonra bir yıl Av. Ali Anaklı ve Av. Cafer Aydoğan’ın yanında stajını tamamlayan ve 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren cübbe töreni ile mesleğe adımını atan Av. Fatma Gülşah Çataroğlu bir süre çeşitli hukuk bürolarında çalıştı.

Av. Fatma Gülşah Çataroğlu’nun kendi avukatlık bürosu ise önceki gün törenle hizmete açıldı. Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar başta olmak üzere Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda meslektaşının hazır bulunduğu açılışa Türkiye Barolar Birliği KVKK’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şakir Uzun, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ferit Atalay, Av. Özge Üstün, Av. Can Kılıç, Av. Begüm Feyzioğlu, ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Halkla İlişkiler Müdürü ve Yazarımız Selda Fındık ile diğer davetliler katıldı.

Yapılan duanın ardından Av. Arabulucu Fatma Gülşah Çataroğlu’nun bürosunun kurdelesi kesilirken, davetlilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)