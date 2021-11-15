Fatih Yıldıran güven tazeledi

Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilatı’nın 7.’nci olağan genel kurulu önceki akşam Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurula SP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, davetliler ve delegeler katıldı.

Kongrede Divan Başkanlığı’na Ahmet Bölükbaş seçilirken, divan üyeliklerine ise İbrahim Zorlu, Fatih Işık ve Osman Kurşun yaptı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, gelir- gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylanması ile devam eden kongrede Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, İl Başkanı Faruk Cıdık ve Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç ülke gündemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Kongrede daha sonra ise seçimlere geçildi. Buna göre tek liste ile yapılan seçimde Fatih Yıldıran bu kez seçimle SP Merkez İlçe Başkanlığı görevine gelirken, Yönetim Kurulu da Abdullah Koçak, Osman Savurgan, Osman Kurşun, Seyit Ahmet Güher, Abdussamet Kurt, Muhammed Kulaksızoğlu, Abdullah Kırcı, Ahmet Kaymak, Mesut Karakaş, Fahrettin Şeherli, Ali Abbas Boynueğri, Fuat Koca ve Gökhan Tuncel’den oluştu.



İl kongresi delegelerinin de belirlendiği 110 kişinin oy kullandığı genel kurulda teşekkür konuşması yapan SP Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, günümüzde pek çok yerde sevgi ve barış dilinin yerini çatışma ve kavga dili aldığını, insanlar arası ayrıştırmanın arttığı bu dönemde selam, sevgi ve barış dilinden gittikçe uzaklaşıldığını ve bu yüzden çevremizin karşılaştığında birbirine selam vermeyen, birbirinin derdini ve sıkıntısını paylaşmayan insanlarla dolduğunu söyledi. Manevi değerlere uygun şekilde yaşamda tarzı ile toplumun birlik beraberlik içinde olacağını belirten Yıldıran, günümüzde yaşanan ekonomik sorunlar yüzünden bireysel ve toplumsal gerginlikleri sakinlik ve huzur ortamına çevirmek, bugünden sonra tüm Çorum halkına sevgi barış ve kardeşliği selam ile yaymak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.



(Volkan SINAYUÇ)