Fatih Türkel’den Tahtasız’a ziyaret

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Ümit Er ve Celal Uysal ile birlikte CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve iş insanı Orhan Orman’ı ağırladı.

Konukları ile bir süre sohbet eden Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, ülke ve Çorum gündeminin yanı sıra siyasi gelişmeleri ve parti çalışmalarını değerlendirdi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkel ve Orman’a teşekkür etti.



(Uğur GÖRKEM)

