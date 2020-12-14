Fatih Terlemez, bu kez de annesini kaybetti

Diş Hekimi Fatih Terlemez, 4 Aralık Cuma günü koronavirüs nedeniyle kalp krizinden kaybettiği kayınvalidesi Hatice Gümüş’ten sonra, dün de 83 yaşındaki annesi Birsen Terlemez’i aynı nedenle kaybetti.

Çorum Devlet Hastanesi eski Başhekimi merhum Opr.Dr. Kemal Terlemez’in eşi, Filiz Özdemir, Fatih Terlemez, Çiğdem Terlemez ve Murat Terlemez’in anneleri olan Birsen Terlemez’in, bakıcı kadından Covit-19 virüsü kapıp Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak dün saat 14.05’te hayata veda ettiği öğrenildi.

Birsen Terlemez’in cenazesi, bugün saat 13.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.