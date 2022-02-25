Fatih Sak, Mezarlıklar Müdürlüğü’ne atandı
Çorum’da Mezarlıklar Müdürlüğü görevini yürüten İsmail Öğütverici görevden alındı.
Güncel 25.02.2022, 18:46
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Mezarlıklar Müdürlüğü’nden boşalan göreve ise vekaleten Belediye Sosyal Yardımlaşma Müdürü Fatih Sak’ın getirildiği belirtildi.
İsmail Öğütverici’nin ise Huzurevi Müdürü olarak atanmasının yapılacağı bekleniyor.
(Haber Merkezi)
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