Fatih Sak, Mezarlıklar Müdürlüğü’ne atandı

Mezarlıklar Müdürlüğü’nden boşalan göreve ise vekaleten Belediye Sosyal Yardımlaşma Müdürü Fatih Sak’ın getirildiği belirtildi.

İsmail Öğütverici’nin ise Huzurevi Müdürü olarak atanmasının yapılacağı bekleniyor.

(Haber Merkezi)

