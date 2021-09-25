Fatih Erlik, son yolculuğuna uğurlandı 

Çorum’un sevilen veteriner hekimlerinden Fatih Erlik, yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreniyle birlikte toprağa verildi.

CHP Çorum İl Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Günsel Yetik Erlik’in eşi, Veteriner Hekim Fatih Erlik, aort damarı yırtılması sonucu Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Fatih Erlik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sungurlu'nun Gökçam Köyü'nden, merhum Tapu Kadastro Müdürü Kamber Erlik'in oğlu, Günsel Erlik'in eşi, Efe Deniz ve Helen Erlik'in babası olan Fatih Erlik'in genç yaşta hayata veda etmesi derin bir üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi için ilk tören Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda yapıldı. Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde yapılan cenaze töreni büyük bir acıya ve hüzne neden oldu. Fatih Erlik’in cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.



Cenaze törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Çorum Barosu avukatları, CHP Çorum İl ve Merkez İlçe yönetimi, il genel ve belediye meclis üyeleri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda akraba, eş, dost ve seveni katıldı.

Eşi Günsel Yetik Erlik, çocukları Efe Deniz ve Helen Erlik'in tabutun başında babaları ile vedalaşmaları cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.