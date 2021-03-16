Fatih Erbakan’ın selamını ilettiler

Yeniden Refah Partisi İl Çorum Kadın Kolları yöneticileri kent merkezinde faaliyet gösteren kadın esnafı ziyaret etti.

Çorum’da faaliyet gösteren kadın esnafı ziyaret eden Yeniden Refah Partisi İl Kadın Kolları, seçim zamanı değil her zaman esnafın yanında olduklarını dile getirdiler.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın esnafa selamını da ileten Kadın Kolları yöneticileri esnafın sorunlarını da dinledi.

(Haber Merkezi)

