Fatih Erbakan yeniden genel başkan

Fatih Erbakan’ı Genel Başkanı ve kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına yeniden seçtiklerini anlatan Yeğen, Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile yabancı misyon temsilcilerinin katıldığını dile getirdi.

Yeniden Refah Partisinin 1. Olağan Büyük Kongresi’nin, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleştiğini belirten Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, kayıtlı bin 117 delegeden 978'inin oy kullandığını, Fatih Erbakan’ın 971 oy alırken, 7 oyun da geçersiz sayıldığını söyledi.

Ferhat Yeğen, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın kongrede yaptığı konuşmada; Yenidünyayı Amerika’dan korkanların değil, sadece Allah’tan korkanlar kurabileceğini ifade ettiğini söyledi.

Erbakan’ın Yeniden Büyük Türkiye’yi kuracaklarını ifade ettiğini anlatan Yeğen, Erbakan’ın, yenidünyayı Amerika’dan korkanlar kuramayacağını, yeni bir dünyayı sadece Allah’tan korkanlar kurabileceğini dile getirdiğini vurguladı.(Haber Merkezi)