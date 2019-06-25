Fatih Erbakan geliyor

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Genel Kurul toplantısı Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımı ile yapılacak.

YRP İl Başkanı Yakup Taş’ın verdiği bilgiye göre, partinin ilk kongresi saat 15.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Genel Başkan Erbakan’ın katılacağı kongreye tüm Çorumluları davet eden Taş; “Yeniden Refah Partisi olarak bizler kavga etmek, çatışmak, cezalandırmak, yıkmak için gelmiyoruz. Bizler bugüne kadar yapılan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, bu hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek için geliyoruz. Yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek için geliyoruz. Bununla birlikte eksikleri tamamlamak, eksik yapılanları nihayete erdirmek için, yanlışları da doğrusunu ortaya koyarak düzeltmek için geliyoruz. Sultan Abdülhamit Han’ın çok kıymetli torunu, şehzademiz Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bu ikinci 40 yıl yolculuğuna bizimler beraber çıkıyor, omuz omuza çıkıyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)