Fatih Düzgün toprağa verildi

Evli ve 3 çocuk babası olan Fatih Düzgün'ün cenazesi Çiftlik Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Düzgün’ün cenazesine ailesi ile birlikte çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)