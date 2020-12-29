Fatih Düzgün toprağa verildi
Yaklaşık bir yıldır Almanya'da beyin tümörü tedavisi gören Feruz Köyü'nden Osman Düzgün'ün oğlu Fatih Düzgün, 55 yaşında hayatını kaybetti.
Güncel 29.12.2020, 20:00 29.12.2020, 22:57
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Evli ve 3 çocuk babası olan Fatih Düzgün'ün cenazesi Çiftlik Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Düzgün’ün cenazesine ailesi ile birlikte çok sayıda vatandaş da katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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