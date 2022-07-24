Fatih Alaca’nın acı günü
Güncel 24.07.2022, 16:57
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Alaca'nın annesi Hanım Alaca vefat etti.
Hanım Alaca’nın cenazesi Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Aliye ÖNCEL)
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