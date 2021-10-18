Faruk Tuzcu’nun kızı Berrak, Fırat Şirin’le hayatını birleştirdi

Berrak & Fırat çiftinin düğün töreni hafta sonunda Hanoğlu Konağı’nda gerçekleştirilirken, görkemli düğüne AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Sanat dünyasının sevilen simalarından Çılgın Sedat da şarkılarıyla düğüne renk kattı. Genç çiftin kına gecesi ise İstanbul’da gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER, Tuzcu ve Şirin ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

