Faruk Özlü’ye Çorum ziyareti
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü ziyaret etti.
Güncel 09.02.2022, 19:45
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İstanbul’da düzenlenen 25. EMİTT Turizm Fuarı’na katılmak üzere bu kente giden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ile Turhan Candan, Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı döneminde kurulan 65. Cumhuriyet Hükümeti’nde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüten ve halen Düzce Belediye Başkanı olan Faruk Özlü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkan Özlü ile Başkan Aşgın sohbet havasında geçen ziyarette birbirlerine çeşitli hediyeler verdiler.
(Volkan SINAYUÇ)
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