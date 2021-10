Faruk Cıdık: “Asgari ücret gün be gün eriyor”

Türkiye’de asgari ücretle çalışan emekçilerin gelirinin artık yıldan yıla bile değil, aynı yıl içerisinde gün be gün eridiğini belirten Cıdık, “Bir insanın aldığı ücret o insanın ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeli. Bunun iki seviyesi var; birisi açlık sınırı diğeri yoksulluk sınırı. Tekrar tekrar söyledik, esas olan yoksulluk sınırı olmalıdır. Bir insan yoksulluk sınırında maaş alıyorsa ihtiyaçlarını karşılayamıyor demektir” dedi.

“Asgari ücret 19 yıl önce şu kadardı şimdi bu kadar, gözünüze dizinize dursun” demekle bu işin çözülmediğini anlatan Cıdık, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Asgari ücret artıyor ama domates, ekmek vs. ne kadar arttı bunu hiç düşünmüyorsunuz. Biz Saadet Partisi olarak her yıl asgari ücretin reel manada en az %5-7-10 artırılması gerektiğine inanıyoruz.

Bakınız; Ocak 2021 ortalama dolar kuru 7,35 TL, bekar bir asgari ücretli için ödenen net ücret 2.825 TL; yani 384,3 dolar. Ekim 2021 ortalama dolar kuru 8,90 TL; maaş aynı fakat bu kez gelir 317,4 dolar. Görüldüğü üzere asgari ücretlinin yılın başından bu yana kaybı yaklaşık 67 dolar. Kayıp %17’nin üzerinde.

Gelir artmıyor, gider sürekli artıyor; bunun yanında sadece döviz kurundaki yükselişten dolayı bir çalışan %17 daha az kazanıyor; bunun en sade anlatımı budur.”

“HER YENİ GÜNE YENİ ZAMLARLA UYANIYORUZ”

“Meselenin bir diğer yönü de asgari ücretlilerimiz başta olmak üzere emeklilerimiz ve topyekun dar gelirli vatandaşlarımız büyümeden pay alamazken; zamlardan, fiyat artışlarından, güncellemelerden ve vergilerden paylarına düşeni fazlasıyla almışlardır.

Özellikle son yıllarda adeta her yeni güne yeni zamlarla uyanıyoruz.

1 Ocak 2021’den Temmuz ayına kadar doğalgaza her ay %1 zam yapıldı. Temmuz ayında ise zam oranı %12 oldu.

Eylül ve Ekim aylarında her ne kadar mesken kullanıcıları için zam yapılmamış olsa da sanayi ve elektrik üreten santraller için %15 oranında iki kez zam yapıldı.

Ancak bu son iki zam da dolaylı olarak yine vatandaşın cebini etkileyecek zamlardır. Elektrikte de durum benzerdir.

TÜİK verilerine göre; 2020 yılının sonunda 1 kilovatsaat başına 73,5 kuruş olan konut elektrik fiyatı 2021 yılının içinde bulunduğumuz ayında 91,56 kuruş olmuştur. Sadece on aylık artış %25 oranındadır.

Özellikle dar gelirli için elektrik ve doğalgaz zammı demek hayatının her alanını etkileyecek başkaca zamlar da demektir ve bu kışın çok sert geçeceğine işaret etmektedir.”

“BİRİLERİNİN PORSİYONU BÜYÜDÜKÇE,

İNSANIMIZIN PORSİYONU KÜÇÜLÜYOR”

“Cumhuriyet tarihinde bir ilkin gerçekleştiğini ve kişi başına gelirin ilk kez 7 yıl arka arkaya düştüğünü daha önce belirtmiştik.

Yani; 2013-2020 yılları arasında kişi başı gelirin 3’te 1’i yok oldu.

Buna rağmen; en zengin %20’nin milli gelirden aldığı pay %46,3’ten %47,5’e yükselirken, en yoksul %20’nin milli gelirden aldığı pay %6,2’den %5,9’a düşmüştür.

Sürekli derinleşen fakirleşmeye, azalan kişi başına gelire, akıl almadık zamlara rağmen birilerinin porsiyonları ise büyümeye devam etmektedir.

Unutmamak gerekir ki haksız bir şekilde ve obezce birilerinin porsiyonları büyüdükçe; dar gelirlinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, emekçinin, işçinin porsiyonlarının küçülmesi de kaçınılmazdır.”

“İKTİDAR ‘İŞİTME KAYBI’ YAŞIYOR”

“Tabiri caizse iğneden ipliğe her şeye, her yeni gün yeni bir zammın geldiği ülkemizde, insanımız 3000 liraya hem kira ödemeye hem faturalarını ödemeye hem mutfak ihtiyaçlarını karşılamaya hem de çocuğunu okutmaya çalışıyor.

Her geçen gün alım gücü düşüyor… Markete, pazara gitmek daha çok zorlaşıyor. Bugün aldığı bir ürünü bir hafta sonra aynı fiyata alamıyor…

Türk Lirası sadece dolara karşı değer kaybetmiyor… Türk Lirası, 2021’de gelişmekte olan tüm ülke kurları karşısında değer kaybetti.

Ekonomik kriz ve iflaslarla adından söz ettiren Arjantin’in Pesosu dahi TL karşısında değer kazanıyor.

Türk Lirası 2021 yılında Rus Rublesi’ne karşı %24, 58, Bulgar Levasına karşı % 13,89, Şili Pesosuna karşı %3,9, Arjantin Pesosuna karşı %2,3 değer kaybetti.

Türk Lirası değer kaybettikçe evimizde yaktığımız elektrikten pazardan aldığımız meyve sebzeye, işe gitmek için verdiğimiz yol parasından yemek pişirmek için yaktığımız doğalgaza kadar her şeye zam geliyor!

İktidar ise tüm bu gelişmeler karşısında insanımızın her geçen gün daha da yükselen feryatları karşısında bir ‘işitme kaybı’ yaşıyor.” (Haber Merkezi)