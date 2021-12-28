Faruk Alparslan toprağa verildi

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi önceki dönem Başkanı Mahmut Alparslan’ın ağabeyi Faruk Alparslan, yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in önceki dönem başkanı Mahmut Alparslan’ın ağabeyi, Çorum Tarım Kredi Kooperatifi eski Müdürü, önceki dönem Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Sekreteri Faruk Alparslan, yakalandığı koronavirüse salgını nedeni ile tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Faruk Alparsan’ın cenazesi hastaneden alınarak Osmancık Büyük Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta sevenleri tarafından toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, MHP, Ülkü Ocakları ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkan ile yöneticileri de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

