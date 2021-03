AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Down Sendromlular Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu belirten Ahlatcı, “Bu farklılığın bilincinde olmak, hepimizi yakından ilgilendiren bir insani meseledir. Farklılıklarımız ayrıcalıklarımızdır.

Down Sendromlu olmak eşitsizlik kaynağı değildir ve olmamalıdır. Down sendromlu kardeşlerimiz ve aileleri başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)