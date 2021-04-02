“Farklı düşünenler fark yaratır”

Tahtasız, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Tahtasız, “Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir” şeklinde görüş bildirdi.

Otizmin bir hastalık değil, farklılık olduğuna dikkati çeken CHP İl Başkanı Tahtasız, onları değiştirmeye çalışmaktan ziyade farklılıkların kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“OTİZME MAVİ IŞIK YAK”

Otizmin tek tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitim olduğunu ifade eden Tahtasız, otizmin, günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluk olduğunu kaydetti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Farkındalık demek; bilmek, olduğu gibi görmek, anlayışlı bir tutum geliştirmek demektir. Hepimiz otizmi fark etmeli, görmezden gelmeliyiz. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim. Hadi hep birlikte otizme mavi ışık yakalık” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

