“Farklı dinlere inansak da dilimize sahip çıkmalıyız”

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Türk Dil Bayramı nedeniyle Bahçeşehir Koleji Lise Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Edebiyat Öğretmenleri Özgen Bıyıkoğlu, Arif Kaya, Recep Çakır ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Gülben Çelebioğlu eşliğinde TDED Çorum Şube Başkanı Turhan Candan’ı ziyaret etti.

Ziyarette Bahçeşehir Koleji Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Türk Dil Bayramı kapsamında edebiyat öğretmenlerinin ve öğrencilerinin dil alanında yaptıkları etkin ve kapsamlı çalışmalarından söz etti ve duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dilini kaybeden ulusların gelişemeyeceği ve ilerleyemeyeceğine vurgu yaptı.

Edebiyat Zümre Başkanı Özgen Bıyıkoğlu ise ‘öğretmen, öğrencinin aynasıdır’ anlayışıyla evde, okulda, sokakta kurduğu her cümlede “Önce Türkçe” farkındalığının yaşanmasını amaçladıklarını söyledi.

Çorum’da okuma, yazma ve kültürel faaliyetler alanında önemli işlere imza attıklarını ifade eden TDED Çorum Şube Başkanı Turhan Candan,’’Dil, bir milletin kimliğidir. Bir milleti millet yapan değerlerin başında gelir. Dilin kaybedilmesi özün kaybedilmesi demektir. Orta Asya’dan beri farklı dini inançlara inandık, farklı coğrafyalarda yaşadık ama benliğimizi, kimliğimizi, dilimizi kaybetmedik. Dilimizi korumamız ve ona sahip çıkmamız bizim için hayati bir önem arz ediyor. Bu sebepten dolayı bu görev de en çok siz değerli gençlerimize ve eğitimcilerimize düşmekte. Bol bol kitap okuyun, şiir yazın, ezberleyin ve dilin gizil gücünü ortaya çıkarın” dedi.

Turhan Candan, dile değer veren, dili önemseyen öğretmen ve öğrencileri görmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek Bahçeşehir Koleji öğretmen ve öğrencilerine kitap seti hediye etti. Lise Müdürü Hastaoğlu ise günün anısına TDED Şube Başkanı Candan’a BUEK Kurucusu Enver Yücel’in kitabını hediye ederek teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)