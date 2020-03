“Farkındayız, yanındayız”

Dünya genelinde yedi milyona yakın down sendromlu birey bulunduğuna dikkati çeken Tahtasız, “Down sendromlu çocukların insani değeri yüksektir. Yalan nedir, aldatma nedir, hile nedir bilmezler. Yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır. Onlara fırsat verelim Gerçek sevgi kromozom saymaz” dedi.

Down sendromlu bireylerin potansiyellerini tam olarak geliştirebilmeleri ve kendilerine yeter bir yaşam sürebilmeleri için ailelerine, arkadaşlarına ve toplumun duyarlılığına ihtiyaçları olduğunu dile getiren CHP İl Başkanı Tahtasız, “onların en büyük ihtiyacı sevgi ve ilgidir. Down sendromlu bireyleri sahiplenmek, onlarla el ele bir yaşam sürmek insanlığın temel vazifesidir” ifadesini kullandı.

Tahtasız, açıklamasında şöyle dedi:

“Down sendromlu bireylerde 21’inci kromozom çiftinde fazladan bir kromozom olması sebebiyle normal gelişim gösteren bireylerden bir fazla yani 47 kromozom bulunmaktadır. Down sendromunun bir hastalık olmadığını, farklılık olduğunu ve farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir. Bu anlamda herkesin üzerine düşen çabayı göstermesi gerekmektedir.

Down Sendromlu çocuklarımızın toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim almaları tek dileğimizdir. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, bu alandaki çabaların yoğunlaştığı, neler yapılabileceğinin konuşulduğu ve bunların hayata geçirildiği bir gündür. Unutmayalım ki onlar acıma duygusu oldukça gelişmiş, çıkarcılık, bencillik gibi davranışları olmayan karşılıksız seven, yalan söylemeyen ve sadece sevilmeyi hak eden bireylerdir.

Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve daha eğlencelidir. Çünkü Down Sendromlu bireylerin sevgileri sonsuz, saf ve gerçektir. Sizi karşılıksız severler ve size gerçekten sevmenin ne kadar anlamlı ve güzel bir şey olduğunu hatırlatırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle, 21 Mart’ın eşit olduğumuzun ve aramızdaki bir sayı farkın “fark” olmadığının anlaşıldığı bir gün olması temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”