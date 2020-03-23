Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
84246
ALTIN
329.083
DOLAR
6.5910
STERLİN
7.5723
EURO
7.0860

“Farkındayız, yanındayız”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Farkındayız, yanındayız”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:30
“Farkındayız, yanındayız”

Dünya genelinde yedi milyona yakın down sendromlu birey bulunduğuna dikkati çeken Tahtasız, “Down sendromlu çocukların insani değeri yüksektir. Yalan nedir, aldatma nedir, hile nedir bilmezler. Yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır. Onlara fırsat verelim Gerçek sevgi kromozom saymaz” dedi.

Down sendromlu bireylerin potansiyellerini tam olarak geliştirebilmeleri ve kendilerine yeter bir yaşam sürebilmeleri için ailelerine, arkadaşlarına ve toplumun duyarlılığına ihtiyaçları olduğunu dile getiren CHP İl Başkanı Tahtasız, “onların en büyük ihtiyacı sevgi ve ilgidir. Down sendromlu bireyleri sahiplenmek, onlarla el ele bir yaşam sürmek insanlığın temel vazifesidir” ifadesini kullandı.

Tahtasız, açıklamasında şöyle dedi:

“Down sendromlu bireylerde 21’inci kromozom çiftinde fazladan bir kromozom olması sebebiyle normal gelişim gösteren bireylerden bir fazla yani 47 kromozom bulunmaktadır. Down sendromunun bir hastalık olmadığını, farklılık olduğunu ve farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir. Bu anlamda herkesin üzerine düşen çabayı göstermesi gerekmektedir.

Down Sendromlu çocuklarımızın toplumdan dışlanmadığı, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşadığı, eşit koşullarda eğitim almaları tek dileğimizdir. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, bu alandaki çabaların yoğunlaştığı, neler yapılabileceğinin konuşulduğu ve bunların hayata geçirildiği bir gündür. Unutmayalım ki onlar acıma duygusu oldukça gelişmiş, çıkarcılık, bencillik gibi davranışları olmayan karşılıksız seven, yalan söylemeyen ve sadece sevilmeyi hak eden bireylerdir.

Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve daha eğlencelidir. Çünkü Down Sendromlu bireylerin sevgileri sonsuz, saf ve gerçektir. Sizi karşılıksız severler ve size gerçekten sevmenin ne kadar anlamlı ve güzel bir şey olduğunu hatırlatırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle, 21 Mart’ın eşit olduğumuzun ve aramızdaki bir sayı farkın “fark” olmadığının anlaşıldığı bir gün olması temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

İlgili Haberler
Yahya, Zincirlikuyu’daki kabri başında Nihat Nikerel’i andı
Yahya, Zincirlikuyu’daki kabri başında Nihat Nikerel’i andı
“Habersiz kalmayın diye biz dışarıdayız, siz evde kalın”
“Habersiz kalmayın diye biz dışarıdayız, siz evde kalın”
Elitpark’tan, yoğun bakım yatağını 100’e çıkarma talebi
Elitpark’tan, yoğun bakım yatağını 100’e çıkarma talebi
Sungurlulu işadamının fotoğraf tutkusu
Sungurlulu işadamının fotoğraf tutkusu
Yasağı umursamadı, polis otosuna da otostop çekti
Yasağı umursamadı, polis otosuna da otostop çekti
Camiden “Evde Kal” çağrısı
Camiden “Evde Kal” çağrısı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim