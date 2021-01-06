“Farkında ol, empati kur”

1921 yılında trafik kazası sonucu görme yetisini kaybetmiş olan Londralı bir fotoğrafçının çevredekilerin kendisinin görme engelli olduğunu anlaması ve dikkat çekmesi için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmasıyla birlikte beyaz bastonun simgeleştiğini kaydeden Kabakçı, “Bu amaçla her yıl Dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır” dedi.

Kabakçı, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Görme engelliler için Beyaz Baston, ilk kullanmaya başladıklarında benimsenmesi zor olan ancak benimsendikten sonra bırakılması mümkün olmayan ve ona her koşulda rehberlik eden bir arkadaş gibidir. Beyaz Baston kimsenin “kör” gibi görünmesine neden olmaz, aksine “kör” birinin kendine güvenen biri olarak görünmesini sağlar. Dolayısıyla kendi başına gezme becerisi kazanan görme engellilerde; motor becerileri gelişir, vücut organları daha sağlıklı olur, kendine güven duygusu oluşur ve sosyal hayata daha fazla katılır.

Görme engelli de herkes gibi bir insandır. Bugün ülkemizde görme engellilerin ulaşmak istediği başlıca hedef, herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmak, toplumla kaynaşmak ve günlük yaşamlarını sürdürürken bağımsız ve özgür olabilecekleri koşullara sahip olmaktır.

Sahip oldukları bu değerleri kaybetmemeleri için onlara destek sağlamalıyız onlarda her birey gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, kadın ve erkek görme engelli bireyler diğer insanlar gibi tüm ev veya temel ihtiyaçlarını giderebiliyorlar, bilgisayar, telefon veya iş ortamında kimsenin desteği olmadan ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Görme engelli bireyleri hayatın kenarına itmeyin hayata katın destek sağlayan yalnız olmadıklarını hissettirin.

Çorum Şubesi Altı Nokta Körler Derneği olarak bu günü covid-19 nedeni ile bir etkinlik yapamıyoruz ama en içten dileklerimle kutluyorum.” (Haber Merkezi)