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“Farkımı fark et hayalimi keşfet”

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümünce “Farkımı farket, hayalimi keşfet” isimli etkinlik düzenlendi.

“Farkımı fark et hayalimi keşfet”

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümünce “Farkımı farket, hayalimi keşfet” isimli etkinlik düzenlendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 01:04
“Farkımı fark et hayalimi keşfet”

Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda Yunus Emre Ortaokulu Özel Eğitim sınıfı ve Yavruturna Ortaokulu Otizm sınıfı öğrencilerinin de katılımı ile yapılan etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Kuşcu ve Hüseyin Kır, Milli Eğitim Şube Müdürü Tahir Demir, Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Barış Ayar, Yavruturna Ortaokulu Müdürü Tülay Coşkuner, Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Bülent Yıldırım, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

Dilek Ardık’ın rehberliğinde Yavruturna Otizm sınıfı öğrencilerinin zeybek gösterisiyle başlayan program konuşmalarla devam etti. Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Bülent Yıldırım, TBMYO Tasarım Bölüm Başkanı Hacer Yücel, Otizm Gönüllüleri Derneği kurucusu Emine Çelen, Görme Engelli Celal Topal, Özel Eğitim Öğretmeni Satı Reyhan Topal ise yaptıkları konuşmalarda engelli olmayı farklı açılardan değerlendirdi.

Yetersizliği bulunan bireylerin sosyalleşme ve bağımsız yaşama katılım hakkı ve toplumsal farkındalığın önemi vurgulanan etkinlikte ortak yaşamı kolaylaştırmak adına toplumun tüm paydaşlarına düşen rollerden de bahsedildi.

Moda Tasarımı programı öğretim elemanları Mücella Baylavlı, Aysun Molla Kesoğlu danışmanlığındaki atölye çalışmalarının özel eğitim öğrencileri üzerindeki bilişsel, duyuşsal, psikomotor öğrenme düzeyine sağladığı katkıların da anlatıldığı etkinlik öğrencilerin yaptığı çalışmaların sergilemesiyle sona erdi.

(Haber Merkezi)

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