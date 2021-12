Far ve stop lambaları yepyeni hale geliyor

Çorum Far Bakım Merkezi, yeniliklerine devam ediyor.

Komple far ve mercek revizyonlarının yanı sıra, artık her türlü kırık ve çatlak stop lambası tamirleri de yapılıyor.

Ulukavak Akpınar 1. Cadde’deki işyerinde Çorum’la birlikte çevre illere de hizmet veren Çorum Far Bakım Merkezi’nde Selami ustanın titiz bakımından geçen araçlar, araç muayenesinde sorun yaşamıyor.

Selami usta, Çorumluların artık far ve stop tamiri için başka şehirlere gitmelerine gerek kalmadığını söylüyor. (Aliye ÖNCEL)