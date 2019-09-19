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Far ışığıyla tavşan avına 12 bin lira para cezası

Çorum'un Osmancık ilçesinde gece far avıyla yabani tavşan avlayan 5 kişiye 12 bin 49 lira idari para cezası kesildi

Far ışığıyla tavşan avına 12 bin lira para cezası

Çorum'un Osmancık ilçesinde gece far avıyla yabani tavşan avlayan 5 kişiye 12 bin 49 lira idari para cezası kesildi

19 Eylül 2019 Perşembe 15:20
Far ışığıyla tavşan avına 12 bin lira para cezası

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak avlanan 5 kişiye 12 bin 49 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öbekdaş Yaylası mevkisinde gece "far avı" yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen kontrollerde avlanmış 1 yabani tavşan ele geçirildi.

Bunun üzerine ekiplerce usulsüz avlanan 5 kişiye 11 bin 269 lira idari, 780 lira da tazminat olmak üzere 12 bin 49 lira para cezası kesildi.

Gece "far avı"nda kullanılan 2013 model araç ile yarı otomatik tüfeğe el konuldu.

(AA)

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