“PİYASA KOŞULLARININ GEREKLİLİĞİ”

Ancak büyükşehirlerde de Çorum’da da faizlerin düşmesine paralel olarak bir konut ve arsa fiyatlarında artışın olduğunu dile getiren Okçu, “Bu artışlar piyasa koşullarının gerekliliği. Konutlarda % 25, % 30’lar oranında bir artış var. Yaklaşık 1 buçuk yıldır memleketimizde konut üretilmiyor. Konutlarımız yarım kalmış durumda” dedi.

“KREDİLERDEN YARARLANIN”

Yeni kredi düzenlemelerinin şu ana kadar yapılan en düşük faizi oranları olduğunu hatırlatan Okçu, “İhtiyaç sahiplerine tavsiyem bu kredilerden yararlansınlar, ev sahibi olsunlar” ifadelerini kullandı. Konutun dışında arsa ve yeşil alan bağ bahçeye talep arttığını söyleyen Okçu, “Arsalarda fiyat 2 kat arttı. İnşaat malzemeleri arttı. Artışların kaynağını bilemiyoruz. Faizlerin düşmesiyle insanlar arayış içine girdiler ama 2. el konutlar da dâhil olmak üzere en düşük konutlar 200 bin, 250 bin, 300 bin TL gibi rakamlar çıkıyor karşımıza yani faizlerin düşmesi yaraya merhem olmadı” diye konuştu.

“YENİ İMAR ALANLARINA İHTİYAÇ VAR”

Çorum’da faiz oranlarının düşmesiyle ev satışlarında ciddi bir artış olmadığını söyleyen Okçu, “Tapu Müdürlüğü’nde 10- 12 gün sonralara randevu veriliyor bu da satışları olumsuz etkiliyor” dedi.

Çorum’un yeni imar alanlarına ihtiyacı olduğunu dile getiren Okçu, “24 yıldır bu işi yapıyorum. Çorum’da yeni imar sahaları açılmadı. Yapılan yerlerin ulaşım sorunu var. Çorum, Osmancık tarafına doğru büyüyor. Yeni konut yerlerine ihtiyaç var” açıklamalarında bulundu.

“EV SATIŞLARI ARTTI”

Kredi faiz oranlarını değerlendiren Gözde Emlak & İnşaat sahibi Osman Ataker, “Konut kredi düzenlemesi çok iyi oldu. Devletin yaptığı düzenlemeyi destekliyoruz. Ev sahiplerinden, müteahhitlerden ricamız fiyatlara zam yapmamaları. Talep arttı. Önceden bir kişi arıyorsa şimdi 3 kişi, 4 kişi arıyor. İnsanlar ev sahibi olmak istiyor ancak satılık ev bulmak da zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)