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“Faizci politikalar ülkeyi yok olmaya götürüyor”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, SP Merkez İlçe Başkanlığı’nın kongresine katıldı. AK Parti iktidarını özellikle ekonomi üzerinden eleştiren SP Genel Başkan Yardımcısı Tongüç, yaşanan sorunların çözüm reçetesinin 50 yıldır milli görüşçülerde olduğunu da dile getirdi.

Güncel 15.11.2021, 20:03
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“Faizci politikalar ülkeyi yok olmaya götürüyor”

SP Merkez İlçe Başkanlığı’nın 7. Olağan kongresine katılan ve Amasyalı olduğunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, önce ahlak ve maneviyat diyen bir topluluğun içinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Kongreye katılan davetliler ve delegeleri selamlayarak ülkede huzur, barış ve kardeşliğin temin edilmeden toplumun mutlu olamayacağını kaydeden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, faizci politikaların ülkeyi yok olmaya götürdüğünü ama yine de umutsuz olunmaması gerektiğini kaydetti. 
Çorum’da bir Milli Görüşçü bile kalsa bir şehrin kurtarılabileceğini, bu salonda Çorum’un hepsine yetecek mücahitleri olduğunu ve 50 yıl boşuna uğraşmadıklarını söyleyen İlyas Tongüç, ömürlerini tamamlayana kadar tüm Müslümanların neye, nasıl hizmet edeceğini bilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye’de 110’u geçkin parti bulunduğunu ancak içlerinden sadece SP’nin hem bu dünya hem de ahirette insanların mutluluğunu hedefleyen bir parti olduğunu kaydeden Tongüç, “İnsanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olmasını isteyen bir siyasi hareket olarak öncelikle toplumda huzur, barış ve kardeşliğin sağlanması, insan hakları ve hürriyetlerin toplumun  tüm kademelerinde tesis edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adaletin toplumun tüm mekanizmalarında yerleşmesi gerekiyor. Bu da topyekün manevi kalkınma ile mümkündür. Adaletin bugün ne kadar örselendiğini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Toplum yavaş yavaş çözülmeye gitmekte iken, can ve mal güvenliğinin sağlanamadığı bir ortamda adaletten söz edilemez. Türkiye’de mezar hukuku dışında tüm kanunlar dışarıdan alınmıştır. Toplumda refahın sağlanması, tüm ailelerin huzur içinde yaşayabileceği, geçinebileceği iş imkanlarının ortaya konulmuş olması gerekiyor. 
Türkiye’de yaşanan sürece iyi bakın. Bu süreçte en çok kazanan bankacılardır. Siz hiç fabrika kurup, kar marjı bir bankacı kadar olan bir babayiğit gördünüz mü? Milli Görüş iktidarı zamanında dışarı bir TIR dolusu altın olarak faiz gidiyordu. Bizim iktidarımızda bu faiz toplum için harcandı. Ama gelinen noktada bu iktidar döneminde TIR’lar dolusu altın faiz olarak dışarı gitmektedir. Böyle bir durumda ülkenin iki yakası biraraya gelebilir mi? Dövizdeki bir kuruş artış ülkeye milyarlarca dolara mal olmaktadır. Şimdi ülkenin parası kalmadı, dışarıdan da para bulamadıkları için daralma artık toplumda ciddi ciddi hissedilmeye başlandı. Bizi yok eden ülkeyi felakete götüren faizci politikalardır. Bu politikalardan kurtulmak gerekiyor. Şu an dünyada en yüksek faiz veren ülkeyiz. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sistem çökmüş durumda. Bu faiz politikalarından vazgeçerek, üretimi artırarak, israfı önleyerek ülkeyi düze çıkarabiliriz. Siz şahsiyetli bir politika yürütürseniz güçlü de olursunuz” diye konuştu.
Durumun hiç iyi gitmediğini ve gelinen süreçte Saadet Partililer olarak oturup ağlamayacaklarını anlatan SP Genel Başkan Yardımcısı Tongüç, Milli Görüş’ün 50 yıllık reçetesinin ortada olduğunu ve bu milleti seven vatan evlatlarının yeniden iktidara getirildiğinde milletin sorunlarını çözeceklerini de sözlerine ekledi.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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