Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103373
ALTIN
257.513
DOLAR
5.6029
STERLİN
6.8670
EURO
6.2353

“Faiz indirimi ekonomi için son derece olumlu”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararının ekonomi için son derece olumlu olduğunu vurguladı.

“Faiz indirimi ekonomi için son derece olumlu”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararının ekonomi için son derece olumlu olduğunu vurguladı.

30 Temmuz 2019 Salı 00:58
“Faiz indirimi ekonomi için son derece olumlu”

Merkez Bankası’nın para politika faizinde indirim yapmasının ekonomideki normalleşme sürecini hızlandıracağını inandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Para politika faizlerinin düşmesiyle beraber bankalardaki mevduat ve kredi faizlerinde hızlı bir düşüş trendi görülecektir. Eğer bankalar kredi verme konusunda biraz daha istekli olurlarsa yatırımlar artacak, işsizlik azalacak ve yavaşlayan ekonomi hareketlenmeye başlayacaktır” dedi.

Faiz indirimi ile birlikte bankaların da mevduat ve kredi faizlerini düşürerek ekonomideki büyümeyi hızlandırması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Birçok ülkede faizler negatif olarak gerilemişken ve gelişmiş ülkelerin tamamında faizler düşüyorken Merkez Bankası’nın almış olduğu bu karar son derece olumlu olmuştur. Faizlerin düşmesiyle beraber bir iyileşme süreci de gayrimenkul sektöründe görülecektir. Satılmayı bekleyen 2 milyon konut stokundan dolayı sıkıntılı bir dönem geçiren inşaat sektörü de bu gelişmeyle rahatlayacaktır. Konut stoku erimeye başladıkça sektörde yeni yatırımlar da kendini göstermeye başlayacaktır. İnşaat sektörü, ekonominin öncü sektörlerinden olduğu için ekonomideki büyümeyi yeniden hızlandıracaktır” diye konuştu.

Faizlerin düşmesiyle beraber vergi, SGK primi gibi kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zamlarının da düşürülmesi gerektiğini belirten Bendevi Palandöken, “Ekonominin yavaşladığı dönemlerde bundan en çabuk ve en çok etkilenen her zaman esnaf ve sanatkarlarımız olmuştur. Çok sayıda esnafımız vergi ve SGK prim borcunu ödeyememektedir. TBMM tatilde olduğu için bir borç yapılandırmasının gündemde olmaması sebebiyle en azından düşen faizlere paralel olarak kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı oranları da düşürülmelidir. Gecikme zammı oranı bir vergi cezası değildir, kamu alacağının enflasyon karşısında erimesini önlemeye yönelik bir güvenlik müessesesidir. Bu nedenle gecikme zammı oranının düşürülmesi esnaf ve sanatkarların borcunun bir nebze de olsa ödenebilir hale gelmesini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
“Çorum yerel basını seviyeli ve yapıcı”
“Çorum yerel basını seviyeli ve yapıcı”
Abdurrahman Başbuğ, oğlunun düğününde yalnız bırakılmadı
Abdurrahman Başbuğ, oğlunun düğününde yalnız bırakılmadı
“Bayram ziyaretine ülkesine gidebilen sığınmacı olamaz”
“Bayram ziyaretine ülkesine gidebilen sığınmacı olamaz”
Barlık’a “hayırlı olsun” ziyareti
Barlık’a “hayırlı olsun” ziyareti
Çöreğinin patentini alarak işini büyüttü
Çöreğinin patentini alarak işini büyüttü
Adliye ve Baro binası Bakan Gül’e iletildi
Adliye ve Baro binası Bakan Gül’e iletildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim