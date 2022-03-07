Fahriye Battal hayatını kaybetti

Merhum Hacı Rıza Battal’ın eşi, Rıfat Battal, Selma, Sevim ve Sevgi’nin anneleri olan Hacı Fahriye Battal önceki gün yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi saat 14.15’te Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

