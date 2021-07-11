Fahri Yandık, NK Karavan Çorum ve Karadeniz Bölge bayiliğini aldı

İlimizde 23 yıldır ikinci el otomobil satışı yapan Efe Otomotiv’in sahibi de olan Fahri Yandık üretimi Manisa’daki tesislerde yapılan NK Karavan firmasının Çorum ve Karadeniz Bölge Bayiliği’ni alarak karavan satışına başladı.

Çorum Oto Galericiler Sitesi’nde Fahri Yandık tarafından önceki gün düzenlenen NK Karavan tanıtımına AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, MHP eski İl Başkanı Mehmet Akif Aras, siyasi parti temsilcileri, esnaf odası başkan ve yöneticileri, galericiler ile davetliler katıldı.



“Eskisi olmayanın yenisi olmaz” atasözüne uyarak yıllardır ikinci el otomobil satışı yaptığı Çorum’da bundan sonra karavan satışı yapacağını kaydeden Fahri Yandık açılışa katılan davetlilere teşekkür etti. Yandık, pandemide karavana olan ilgiyi görerek bu yatırıma başladıklarını da açıkladı. Aileleriyle birlikte doğa ile içiçe vakit geçirmek isteyen herkesi firmaya davet eden Yandık, NK Karavan’ın tavanının can olması nedeni ile fark yarattığını, ayrıca içerisinde buzdolabı, ocak, tuvalet, yatak ve oturma grubu bulunduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konukları selamlayarak şehrimizde yeni bir işyerini açmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Başkan Aşgın, “Koronavirüs salgınını fırsata çeviren Fahri Yandık’ı tebrik ediyorum. Yeni bir alana giriyor. Günümüzde tatil ve turizme bakış açısında değişiklikler oldu. Karavan turizmi canlandı. İnşallah biz de karavan parkını en kısa sürede yapacağız. Tüm Türkiye’den karavancıları ilimizde ağırlayacağız. Karavan turizminde biz de varız diyeceğiz. Sadece bölge bayiliği bizi kesmez. İşadamlarımızın karavan üretimini de OSB’de başlatacaklarına inanıyorum” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın konuşmasından sonra ise davetliler NK Karavan Çorum ve Karadeniz Bölge Bayii’ndeki karavanları tek tek inceledi. Karavanların 55 bin ile 85 bin TL arasında özelliklerine göre değişen fiyatlarla satışa sunulduğu da öğrenildi.



(Volkan SINAYUÇ)

