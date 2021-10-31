Fahri Yandık güven tazeledi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Fahri Yandık güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulun divan başkanlığını Erkan Özbal yaptı. Halil İbrahim Şimşek ve Hayrettin Almacı’nın divan üyeliklerini yaptığı kongrede yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider ve bilanço okunarak ibra edildi. Yönetim Kurulu’nun 5 kişiden 7 kişiye çıkarılması, tahmini bütçe ile üye aidatlarının 175 TL’ye çıkmasının onaylandığı genel kurulda yönetim kurulu ibra edildi.



Genel kurulda daha sonra seçime geçildi. Buna göre Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yeni yönetimi Fahri Yandık, M. Durak Çelik, Feyzullah Özünel, Asım Avcı, Ümit İçer, Emrah Şeker, Erol Şimşek’ten oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine de Halil İbrahim Şimşek, Mehmet Demir, Zeki Bezaz seçildi.

Kendisini tekrardan bu göreve layık gören üyelere teşekkür eden Fahri Yandık yaptığı konuşmada “Bir önceki dönemde benle birlikte görev yapan yönetim kurulu arkadaşlarıma vermiş oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunarım. Yeni dönem yönetim kurulu çalışma arkadaşlarımı da tebrik eder başarılar dilerim” dedi.



4 yıldır üye aidatlarını almadıklarını hatırlatan Fahri Yandık, Çorum Oto Galericiler Derneği olarak en çok muzdarip olduklarını konunun bu mesleği herkesin yapması olduğunu söyledi.

Devlet yetkililerinin ‘Yetki Belgesi’ konusunda hala gerçek adımları atmadığını ifade eden Fahri Yandık, “Mesleki Yeterlilik Belgesi mesleğimizin birinci ayağıydı. İkinci ve en önemli ayağı ise Yetki Belgesiydi. Çorum Oto Galericiler Derneği olarak Türkiye’de ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ alan ikinci iliz ama Yetki Belgesi’ni Türkiye dahil alamadı. Galericiler belgeyi aldı ama faaliyete geçemedi. Bu mesleği meslek erbabı olan kişilerin yapması gerekiyor ama Yetki Belgesi’nde devlet büyüklerimizin bu konuda hala gerçek adımları atmadı. Her toplantıda gündeme getiriyoruz ama bir netice alamadık. En çok muzdarip olduğumuz konu mesleği herkesin yapabilmesi” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)