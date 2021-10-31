Son Dakika

Fahri Yandık güven tazeledi

Çorum Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Olağan Genel Kurulu mevcut başkan Fahri Yandık güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Güncel 31.10.2021, 19:36
27
Fahri Yandık güven tazeledi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Fahri Yandık güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulun divan başkanlığını Erkan Özbal yaptı. Halil İbrahim Şimşek ve Hayrettin Almacı’nın divan üyeliklerini yaptığı kongrede yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider ve bilanço okunarak ibra edildi. Yönetim Kurulu’nun 5 kişiden 7 kişiye çıkarılması, tahmini bütçe ile üye aidatlarının 175 TL’ye çıkmasının onaylandığı genel kurulda yönetim kurulu ibra edildi.


Genel kurulda daha sonra seçime geçildi. Buna göre Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yeni yönetimi Fahri Yandık, M. Durak Çelik, Feyzullah Özünel, Asım Avcı, Ümit İçer, Emrah Şeker, Erol Şimşek’ten oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine de Halil İbrahim Şimşek, Mehmet Demir, Zeki Bezaz seçildi.
Kendisini tekrardan bu göreve layık gören üyelere teşekkür eden Fahri Yandık yaptığı konuşmada “Bir önceki dönemde benle birlikte görev yapan yönetim kurulu arkadaşlarıma vermiş oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunarım.  Yeni dönem yönetim kurulu çalışma arkadaşlarımı da tebrik eder başarılar dilerim” dedi.


4 yıldır üye aidatlarını almadıklarını hatırlatan Fahri Yandık, Çorum Oto Galericiler Derneği olarak en çok muzdarip olduklarını konunun bu mesleği herkesin yapması olduğunu söyledi. 
Devlet yetkililerinin ‘Yetki Belgesi’ konusunda hala gerçek adımları atmadığını ifade eden Fahri Yandık, “Mesleki Yeterlilik Belgesi mesleğimizin birinci ayağıydı. İkinci ve en önemli ayağı ise Yetki Belgesiydi. Çorum Oto Galericiler Derneği olarak Türkiye’de ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ alan ikinci iliz ama Yetki Belgesi’ni Türkiye dahil alamadı. Galericiler belgeyi aldı ama faaliyete geçemedi. Bu mesleği meslek erbabı olan kişilerin yapması gerekiyor ama Yetki Belgesi’nde devlet büyüklerimizin bu konuda hala gerçek adımları atmadı. Her toplantıda gündeme getiriyoruz ama bir netice alamadık. En çok muzdarip olduğumuz konu mesleği herkesin yapabilmesi” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 11 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 10 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3

Gelişmelerden Haberdar Olun

@