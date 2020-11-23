Son Dakika

Fahrettin Çelik koronaya yenildi

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görevli Rehberlik öğretmeni Fahrettin Çelik virüse yenik düştü.

Güncel 23.11.2020, 19:30
96
Fahrettin Çelik koronaya yenildi

İlimizde çeşitli okullarda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan ve son olarak RAM’da bulunan Alacalı Fahrettin Çelik (58) koronavirüs salgını nedeni ile önceki gün hayatını kaybetti.

Fahrettin Çelik önceki gün saat 14.00’de Ulumezar’da düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-3°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 06:00
Güneş 07:29
Öğle 12:32
İkindi 15:02
Akşam 17:24
Yatsı 18:48

Gelişmelerden Haberdar Olun

@