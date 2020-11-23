Fahrettin Çelik koronaya yenildi

İlimizde çeşitli okullarda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan ve son olarak RAM’da bulunan Alacalı Fahrettin Çelik (58) koronavirüs salgını nedeni ile önceki gün hayatını kaybetti.

Fahrettin Çelik önceki gün saat 14.00’de Ulumezar’da düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)