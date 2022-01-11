Fahrettin Altun: “Hakikatin savunucuları demokrasiyi güçlendiriyor”

“Mesleki ilkelerden ve demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden, böylece medyaya güveni ve sektörün kalitesini de artıran basın mensuplarının destekçisi olmayı sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun, tüm dünyada güçlü bir demokrasi için hayati bir fonksiyon icra eden basının, bireylerin gerçek, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına aracılık ettiğini, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sağladığını belirterek, “Basın sektöründe emek harcayan, hakikatin savunuculuğunu ve temsilciliğini yaparak demokrasiyi güçlendiren gazeteciler de bu yönüyle önemli bir görev üstlenmektedir.” dedi.

Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, özetle şunları söyledi:

“Medya mensupları, ülkemizde de bireylerin ve toplumun Anayasa ile güvence altına alınan haber alma hürriyetinin ve hakkının stratejik bir ayağını teşkil etmektedir.

Topluma sağlıklı, eksiksiz ve gerçekliği teyit edilmiş bilgiler sunmaya özen gösteren ve sadece hakikatin peşinde koşan gazeteciler, mesleğin saygınlığını da korumakta ve yükseltmektedir.

Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda demokrasiden teknolojik altyapıya kadar her alanda kat edilen mesafeden basın dünyamızın da istifade ediyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Çoğulculuğun, çeşitliliğin ve özgürlüğün hâkim olduğu bu medya ortamında, basın ve ifade hürriyeti çerçevesinin korunması, daha önce olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak mesleki ilkelerden ve demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden, böylece medyaya güveni ve sektörün kalitesini de artıran basın mensuplarının destekçisi olmayı sürdüreceğiz.”

(Haber Merkezi)

