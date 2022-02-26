“Fahiş zamlarla ay sonunu getirmek imkânsız hale geldi”

KESK Çorum Şubeler Platformu, hayat pahalılığı ve zamları protesto etmek amacıyla Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Geçinemiyoruz! Zamlar geri alınsın, ücretlerimiz arttırılsın! Savaşa ve yoksulluğa hayır!” yazılı pankartın açıldığı basın açıklamasında konuşan KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Savaştan, yıkımdan, kapitalist açlıktan biz emekçilerin hanesine açlıktan, sefaletten ve yoksulluktan başka bir şey düşmüyor. Her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Asgari ücrete, maaşlarımıza ve emeklilere yapılan göstermelik artışlar daha ceplerimize girmeden eriyip, buharlaştı” dedi.

Ekonomik buhrandan çıkış yolu bulamayan saray yönetiminin son olarak KDV indirimi oyunlarıyla suçunu gizlemek istese de temel gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyatları kontrol edemediğini kaydeden Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Son bir yılda temel gıda maddelerine gelen yüzde 80 ‘i aşan zamlarla krizin derinleşmesinin sorumluluğundan kaçamaz olmuştur.

Son olarak zam kasırgasına Ocak ayı başında elektriğe konutlarda kW ayarlamaları ile yeni bir iliz yon yaratmak istercesine yapılan zamlar, yoksul halkın aydınlatma giderleri için yüzde 300’lere varan fahiş faturalarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.

Doğalgazda da durum elektrikten farklı değildir. Kara kış koşullarında en düşük fatura bedelleri en az 3 katına çıkmıştır.

Kuru ekmeğe muhtaç bırakılmış yoksul kent halkının saatlerce kuyrukta bekleyerek aldığı halk ekmek ve kent içi ulaşımı da olumsuz etkileyecek bu zamlar, sadece halkımızı değil belediyeleri de vatandaşla karşı karşıya getirecek bir sonuca dönüşmekte, kamusal hizmetlerin en ucuz ve ulaşılabilir olmasını engelleyecek, iktidar sorumluluğunu başkalarının sırtına yıkan bir politikaya dönüşecek gibidir.

Halkın tamamına yakını yeterince beslenemiyor, ısınamıyor ve artık geçinemiyor.

İktidar emekten ve halktan yana çözüm yerine itirazlarını dile getirenleri, sokağa çıkanları 15 Temmuz darbecilerine benzeterek tehdit diline sarılıyor, toplumsal tepkiyi korkuyla bastırmaya çalışıyor. Ancak tüm bu baskı ve saldırılara rağmen korku duvarları emekçinin haklı sesi ile aşılıyor.

Patronları koruyan bu sistem, kendi işçisini, emekçisini, emeklisini, yoksulunu, kadınını, gencini korumuyor, ama korkutmaya devam ediyor. Büyüyor dedikleri bütçeden payını alamayanları yok sayarken, bu payı nasıl kimlerle paylaştıklarını anlatmamakta direniyor, ticari sır diyerek kamuoyundan kaçırmaya devam ediyorlar.

Artık mızrak çuvala sığmıyor, emekçiler, yoksul halk susmuyor artık susmayacak. Bu sömürü düzenine öfkesini faturalarını yakarak, sesini mağdurlarla birleştirerek yükseltiyor.

Artık, milliyetçilik ve din istismarı üzerinden iktidarlarını sürdürmeye çalışan cumhur ittifakı, milyonların sesini kısamıyor. Birbirinden ve dayanışmasından güç alan emekçiler ve halk, baharın müjdecisi olan direnişleri, umudu yeniden yeşerten mücadele birlikteliklerini çoğaltarak aydınlık yarınlara yürüyor.” (Taner ŞİMŞEK)