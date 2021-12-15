Fabrikadaki yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Çorum-Ankara karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasının makina ikmal bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesi üzerine fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken firma sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman ve alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Fabrikanın içerisinde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayın duyulması üzerine Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olay yerine gelerek bilgi aldı. Firma yetkilisi Çetin Mengüç, yangının bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığını belirterek, o sırada içeride olan personelin hemen tahliye edildiğini söyledi. Mengüç, yangın esnasında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini ifade etti. (İHA)

