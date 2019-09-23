“Fabrika ve çiftçi birbirini gözettiği sürece ayakta durur”

Kısa bir süre önce özelleşen şeker fabrikaları içerisinde yer alan Çorum Şeker Fabrikası’nın yaptığı yenilikler ve yatırımlarla yeni bir kampanya dönemine girdiğini anlatan Pehlivan, kampanya döneminin iki tarafı bulunduğunu, birinin nasırlı elleriyle toprağı işleyerek tohumdan şeker pancarı üreten çiftçiler, diğerinin ise o çiftçinin ürününü alıp, o emeği paraya, verime ve üretime dönüştüren Şeker Fabrikası olduğunu dile getirdi. İki tarafında birbirini iyi gözettiği sürece, birbirini ayakta tutacak ve şeker pancarının başının daima dik olacağını anlatan Ahmet Pehlivan, “Fabrikamızın kampanya döneminde gerek söküm gerek nakliye gerek tesellüm gerek se fire ve polar konularında üreticilerimizi mağdur etmeyeceklerini ümit ediyorum. Şeker pancarı tarımı, ülkemizde sözleşmeli üretimin ilk örneklerinden biri olup, tarımın sanayiye entegre olmasını sağlamış ve gıda sanayinin temel taşını oluşturmuştur. Nakliye ve hizmet sektörlerine doğrudan katkı sağlayan şeker pancarı, çiftçiyi tarlaya ve köye bağlayan, ailenin tüm fertlerine çalışma ve istihdam imkânı sağlayan, yan ürünlerinin tamamı değerlendirilen bir bitki olmasının yanı sıra, üretim ve işlenme periyodu içinde kullanılan girdiler ile birçok sektörde dolaylı olarak katma değeri artırıcı önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

(Haber Merkezi)