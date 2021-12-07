F 5 Makine’yi ziyaret…
Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur ve Salih Çam’ın sahibi oldukları Sanayi Çarşısı’ndaki F 5 Makine’yi ziyaret ettiler. (Haber Merkezi)
Güncel 07.12.2021, 00:12
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