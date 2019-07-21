Ezgi ile Emre dünyaevine girdi

Genç çiftin nikah şahitliğini Ak Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Millet Vekili Tufan Köse, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül, iş insanı Uğur Barlık, Emre Bolat, Burcu Kurtulmuş, Şadan Akçal, Sadık Ulupınar ve Yusuf Doğruer yaparken, Ezgi ve Emre çiftinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
ÇORUM HABER, Mukadder-Hasan Özer Gökmen ve Hatice-İbrahim Borucu çiftlerini kutlar, Ezgi ile Emre’ye ömür boyu mutluluklar diler.
(Esra ESEN)